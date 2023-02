Carnevale Venezia: all'Arsenale al via 'Original Signs'

Il Carnevale di Venezia si trasferisce in Arsenale, teatro a cielo aperto, per celebrare "Original Signs", titolo dello spettacolo che vede la firma del direttore artistico Massimo Checchetto e la regia di Enrica Crivellaro, e che verrà riproposto due volte al giorno per un totale di nove serate: venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 febbraio e da giovedì 16 a martedì 21 febbraio con due repliche giornaliere.

Original Signs è una magica parata che trasforma lo spazio acqueo del bacino dell'Arsenale in una tempesta surreale, tra performance live di musica, danza ed effetti speciali. I diversi quadri messi in scena raccontano l'evoluzione dell'uomo attraverso una continua ricerca comunicativa.

Su imbarcazioni e chiatte galleggianti, allestite e scenografate con installazioni metalliche con il fuoco, fra le fiamme e sulle acque antistanti la darsena dell'Arsenale, gli artisti si esibiranno in un repertorio tra giochi, attrezzature sceniche, acrobati, ballerini ed evoluzioni del Flyboard. Uno spettacolo sull'acqua la cui energia creativa scatena i simboli di terra, aria, acqua e fuoco.

"Original Signs" porterà in scena 30 performer di carattere artistico poliedrico che sapranno condurre gli spettatori in un viaggio di esplorazione dei segni: i ballerini di Randb.Collective, l'acrobata Viola Cappelli e la danzatrice Isabella Moro; il flyboard con Cristiano Perseu; il fuoco è manipolato dalla Compagnia Opera Fiammae e dalla francese Compagnie Ilotopie, già protagonisti della scorsa edizione, con il ritmo di Psycodrummers, percussionisti non convenzionali.

I biglietti sono disponibili on line con gratuità e riduzioni per i residenti del Comune di Venezia fino ad esaurimento dei posti disponibili. (ANSA).