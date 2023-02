Covid: Veneto, ieri 998 nuovi casi e 4 vittime

(ANSA) - VENEZIA, 07 FEB - I nuovi casi di Covid in Veneto sono stati 998 nella giornata di ieri contro i 160 del giorno prima, dato che porta il totale a 2.680.715. Si segnala un costante calo delle persone infettate dal virus: attualmente i positivi al Covid sono 1.672 Il bollettino regionale segnala 4 nuove vittime, con il totale che sale a 16.599 decessi da inizio pandemia . Incoraggianti i dati dei ricoveri soprattutto per i malati gravi. Mentre sono 916 i ricoveri ( +11) in area medica (+1), sono 41 (-2), i pazienti in in terapia intensiva. (ANSA).