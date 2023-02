Fiera del sacro, tra iniziative dono arredi a chiese Ucraina

Si terrà la prossima settimana, dal 13 al 15 febbraio alla fiera di Vicenza, "Koinè International Exhibition for the Religious World", la fiera internazionale di articoli devozionali, oggetti liturgici, edilizia di culto e turismo religioso, organizzata da Italian Exhibition Group. Tra le iniziative della manifestazione anche il dono di arredi per la ricostruzione di una chiesa in Ucraina.

Per monsignor Fabrizio Capanni, del Dicastero della Cultura, e membro del comitato scientifico di 'Koiné Ricerca', l'esposizione è "un punto di riferimento nazionale ed europeo nel settore industriale e artigianale per il culto liturgico e la devozione e un appuntamento importante per sacerdoti, religiosi e religiose, facoltà di teologia, scuole d'arte, operatori pastorali, architetti e imprenditori. Koiné infatti non è una semplice fiera, ma un contenitore in cui, accanto agli stand dei produttori, trovano spazio momenti di riflessione sul senso degli oggetti prodotti e commercializzati: essi infatti non sono oggetti di uso comune, ma 'cose pertinenti al culto sacro'. In altre parole, a differenza di una normale fiera, Koiné induce i suoi frequentatori a essere non solo 'consumatori' di oggetti, ma a cogliere il significato dei particolari oggetti in essa esposti". "Questa edizione rivolge una attenzione particolare - sottolinea ancora mons. Capanni - agli oggetti per la devozione popolare".

Tra i temi scelti quest'anno ci sono la sostenibilità energetica e il riuso delle chiese dismesse come luoghi cimiteriali per la conservazione delle ceneri. La sezione del turismo religioso affronta il pellegrinaggio in Egitto sulle orme della Sacra Famiglia, anche come forma di dialogo con i popoli sull'altra sponda del Mediterraneo. Mons. Capanni sottolinea infine che "il primo obiettivo di Koinè è di ordine educativo. Quest'anno si celebrano i sessant'anni - ricorda il rappresentante del Dicastero della Cultura - dalla chiusura del Concilio Vaticano II e dalla promulgazione della costituzione sulla sacra liturgia Sacrosanctum concilium". (ANSA).