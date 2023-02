Dal 10 al 14 febbraio torna Verona in Love

L'amore è in ogni cosa e nessun luogo più di Verona è in grado di esprimerlo al meglio. Con la Festa di San Valentino, da venerdì 10 a martedì 14 febbraio, nel centro storico della città che racconta di Giulietta e Romeo e del loro legame d'amore, torna "Verona in Love", l'evento istituzionale promosso dal Comune scaligero.

Numerosi gli appuntamenti in programma che si svilupperanno tra Piazza dei Signori, Loggia di Fra' Giocondo, Cortile Mercato Vecchio e Cortile del Tribunale, con altri dislocati nei teatri, nei musei, nella biblioteca e nelle vie della città.

"Cinque giorni dedicati all'esaltazione dell'amore per parlare di arte, musica, cultura, società e quotidiano, nell'idea che sia necessario dare forma alle passioni, raccontarle, portarle in scena, per rendere la narrazione sull'amore e l'amore stesso memorabile", ha detto Marta Ugolini, assessore comunale alla Cultura e al turismo.

Per l'inaugurazione del Festival si partirà con la giornata "Rose", tutta dedicata alle donne, all'empowerment femminile e alla lotta contro la violenza di genere, sul palco principale allestito nella cornice di Cortile Mercato Vecchio, che nell'arco della cinque giorni ospiterà talk, incontri e spettacoli tutti a tema amore. (ANSA).