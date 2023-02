Campagna Benetton per collezione di Incontri, foto di Sgura

Incentrata sul prodotto e ricca di temi estetici e identitari, la campagna Primavera/Estate 2023 segna un ulteriore passo nel percorso intrapreso da Andrea Incontri per il marchio United Colors of Benetton. Incontri è il nuovo direttore creativo del marchio di Ponzano Veneto dal luglio 2022. La nuova campagna è un'esplosione di temi estetici che riflette la vitalità della nuova collezione firmata dal nuovo direttore creativo. Benetton conferma il team creativo che è stato protagonista della precedente campagna per consolidare la declinazione dei codici del marchio in chiave moda. Il fotografo è Giampaolo Sgura, lo stylist è il danese Jakob K., le top model Rianne Van Rompaey e Selena Forrest sono le protagoniste. Sullo sfondo grigio emergono gli iconici colori Benetton insieme ai principali temi della collezione.

Oltre alle classiche righe orizzontali, l'elemento cardine della campagna è la frutta. Mele, pere e ciliegie, che spuntano come icone giganti al centro di una maglia oppure si stendono su cardigan, borse e cappelli in forma di pattern infiniti. È un gusto pop e infantile, che da un lato richiama il mondo dei cartoon e dall'altro c'interroga sui temi del naturale e dell'artificiale, dell'autentico e della finzione. Stesso vibe per il video campagna, in cui mele, fragole e ciliegie si trasformano in strumenti di una seduzione leggera e giocosa.

L'indossato è fluido e fun. Gli accappatoi e le vestaglie diventano giacche. I boxer underwear si trasformano in pantaloncini da passeggio. L'uomo porta la gonna, mentre la donna sfoggia un completo oversize in denim. È un universo ibrido e spontaneo, che esalta la diversità di Benetton, imponendo ai suoi abitanti un solo compito, quello di essere se stessi. (ANSA).