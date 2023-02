Zaia, occupazione cresce in Veneto, ripresa mette la marcia

(ANSA) - VENEZIA, 04 FEB - "Con le assunzioni che crescono del 14% rispetto al 2021 ed un tasso di occupazione nel terzo trimestre del 2022 del 67,8% rispetto al 65,7 del terzo trimestre dell'anno precedente, possiamo dire che la ripresa ha messo la marcia. A spingere l'economia è soprattutto il turismo, settore che assume il 33% in più, mentre si ricorre sempre meno agli aiuti della cassa integrazione. In Veneto, nella fascia d'età 20-64 anni il tasso di occupazione è pari a 72,6%, facendo ben sperare di avvicinarsi al target europeo da raggiungere entro il 2030 del valore del 78%". Lo dice il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commentando quanto emerge nell'ultima Statistica Flash, "Il lavoro è in marcia", diffusa dall'Ufficio di statistica regionale. (ANSA).