Elezioni: Vicenza, Cicero e Zoppello nuovi candidati sindaci

Due nuovi sfidanti alla carica di Sindaco per Vicenza dopo la ricandidatura del primo cittadino Francesco Rucco e la discesa in campo del consigliere regionale del PD Giacomo Possamai.

Nella sfida elettorale per le amministrative 2023 scendo in campo con due liste civiche Claudio Cicero (Impegno a 360 Gradi) e Lucio Zoppello (Rigeneriamo Vicenza Insieme) entrambi ex assessori della giunta Rucco ma allontanati dal sindaco nel corso del suo mandato. A pochi mesi dalle elezioni salgono così a quattro i candidati. (ANSA).