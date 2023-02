Carnevale Venezia: luci, musica e danze per il grand opening

(ANSA) - VENEZIA, 04 FEB - Diverse migliaia di persone si sono assiepate, sabato sera, lungo le rive del Canal Grande, distribuite in file ordinate, per assistere all'apertura del Carnevale di Venezia 2023.

È stata una inaugurazione in grande stile, che ha preso il via poco dopo le 20 nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Lucia, ed è proseguita per circa un' ora in un profluvio di luci e colori, fino in bacino di San Marco. La parata, 'capitanata' da una grande testa di Unicorno, ha visto protagonisti una cinquantina di artisti, vestiti con le splendide creazioni degli atelier veneziani.

Moltissimi gli artisti coinvolti nello spettacolo, con un quartetto lirico di straordinarie voci a intonare le arie d'opera, i corpi danzanti di ballerini e acrobati a intrattenere gli spettatori, e il fuoco, a simboleggiare il calore e la passione della rinascita. È stato uno show che ha messo in scena tutti i simboli della tradizione carnascialesca lagunare, trasportando il pubblico in un'atmosfera festosa e dal sapore ancestrale. (ANSA).