Divulgazione intercettazioni Zaia, Ministero avvia istruttoria

(ANSA) - VENEZIA, 02 FEB - Il ministero della Giustizia ha avviato una richiesta di istruttoria nei confronti della Procura di Padova riguardo alla divulgazione di alcune intercettazioni, tra cui quelle del governatore Luca Zaia, facenti parte dell'inchiesta sui tamponi rapidi anti-Codid in Veneto. Tra gli stralci finiti sulla stampa, ve n'era uno nel quale Zaia - parlando con una persona non indagata - faceva riferimento alla querelle con il prof Andrea Crisanti, affermando che lo si "stava portando allo schianto". A rende nota l'iniziativa dell'ispettorato generale della Giustizia è stato il sottosegretario Andrea Ostellari (Lega), rispondendo all'interrogazione dei deputati del Pd Federico Gianassi e Andrea Orlando. Questi ultimi avevano chiesto se il ministro Carlo Nordio avesse "già esercitato il potere ispettivo" su questo caso, dopo aver stigmatizzato nell'aula della Camera la diffusione delle telefonate intercorse tra Luca Zaia e altre persone a loro volta non indagate. (ANSA).