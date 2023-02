Autonomia: Zaia, oggi una giornata storica

(ANSA) - VENEZIA, 02 FEB - "È una bellissima notizia che fa di oggi una giornata storica. Oggi diamo corso alla volontà dei Padri costituenti che scrissero la Carta costituzionale in vigore dal '48 e ai dettami della modifica del titolo quinto. Ma non è il traguardo di un percorso; è l'inizio. Si apre una grande sfida per questo Paese perché stiamo scrivendo una vera e propria pagina di storia". Lo afferma il presidente del Veneto, Luca Zaia, dopo il voto in Consiglio dei ministri sul ddl attuativo dell'automia. "Va riconosciuto a questo Governo - aggiunge - che con molta coerenza e rispetto per gli elettori ha mantenuto gli impegni, avviando il percorso dell'autonomia. Un vero nuovo cammino che viene avviato dopo solo un centinaio di giorni dall'insediamento". "Ringrazio il Presidente Meloni - prosegue il governatore - e tutto il Consiglio dei Ministri, in particolare il ministro Calderoli che ha seguito in prima persona questa partita, svolgendo un grande lavoro con tanto buon senso e capacità d'ascolto, a cominciare dal dialogo con le Regioni fin dalla stesura della prima bozza". (ANSA).