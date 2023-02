Audi, anteprima mondiale a Cortina per activesphere concept

(ANSA) - CORTINA, 02 FEB - Audi propone un salto nell'auto del futuro, presentando in anteprima mondiale a Cortina, domenica 5 febbraio, l'avvenieristica "activesphere concept", un crossover coupè 100% elettrico, a guida autonoma, con carrozzeria a configurazione variabile. Un evento per il quale la casa dei quattro anelli ha scelto non a caso la località Ampezzana, ci dui Audi è partner dal 2017 e nella quale ha fatto debuttare in questi anni molte delle novità in fatto di sostenibilità e valorizzazione dell'ecosistema.

Lo svelamento della activesphere concept, in piazza Dibona, sarà anche un momento di spettacolo, con la performance live (ore 12) del cantautore britannico Tom Walker per il pubblico di Cortina.

La nuova concept car - spiega la casa tedesca- esprime l'incontro tra l'eleganza delle forme e la funzionalità offerta dall'inedita tecnologia per la realtà aumentata e dall'ecosistema digitale olistico. Ideata e disegnata presso l'Audi Design Studio di Malibu, Audi activesphere concept è pensata "per ampliare le possibilità di vivere l'emozione outdoor, unendo fascino, funzionalità e performance 100% elettriche". (ANSA).