Sci, ok a collegamento Comelico-Pusteria

Confindustria Belluno Dolomiti esprime soddisfazione per il via libera al collegamento sciistico del Comelico con la Pusteria, in Alto Adige, dopo che la Soprintendenza al paesaggio di Venezia ha approvato il progetto "Stacco", che dovrà unire Padola al carosello sciistico di Sesto Pusteria. Per il presidente dell'associazione confindusriale Lorraine Berton, "è stata una partita lunga, complicata, per certi versi estenuante, ma la forza di un territorio e la caparbietà di un uomo come Franz Senfter hanno vinto. Si apre una nuova fase per il Comelico, i suoi abitanti e le sue tante imprese. Ora, oltre a realizzare concretamente il nuovo collegamento, concentriamoci sulle infrastrutture viarie: il futuro di un comprensorio così importante e delicato va affrontato a 360 gradi". (ANSA).