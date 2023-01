Università Padova, dottorato ad honorem al Nobel Parisi

(ANSA) - PADOVA, 30 GEN - L'Università di Padova ha conferito oggi il dottorato ad honorem in Physics al professor Giorgio Parisi, Premio Nobel per la fisica 2021 "per la scoperta dell' interazione fra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria". A proporre l'assegnazione del riconoscimento è stato il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Ateneo patavino.

La cerimonia, nell'Aula Magna del palazzo del Bo, ha visto Parisi tenere una lectio magistralis agli studenti della facoltà di fisica dell'ateneo. "E' un grande onore ricevere questo riconoscimento a Padova, seconda università più antica d'Italia dopo Bologna, e settima a livello europeo - ha detto Giorgio Parisi a margine del suo intervento -. Il conferimento del titolo è stato l'occasione per Parisi di esprimersi sullo stato di salute della ricerca scientifica in Italia: "Il PNRR è stato abbastanza sensibile nei confronti della ricerca, il problema è che le risorse sono incanalate solo in alcuni settori e non in tutta la ricerca. Servirebbe un piano di investimenti decennale, lungimirante, indispensabile ad evitare la fuga di talenti dal nostro Paese, e a favorire, al contrario, l'arrivo di ricercatori dall'estero". (ANSA).