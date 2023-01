Carnevale Venezia nel metaverso, spazio a maschere virtuali

(ANSA) - VENEZIA, 30 GEN - Le maschere e i costumi del Carnevale sbarcano online, grazie ad alcuni filtri messi a disposizione su Instragram dal Carnevale di Venezia. Allo stesso modo, anche gli abiti arrivano nel metaverso, opera di una collaborazione tra il Comune, Vela (la partecipata che gestisce gli eventi) e Pwc. Alle Procuratie Vecchie di piazza San Marco è stato presentato il Venice Virtual Carnival, grazie al quale sarà possibile indossare la propria maschera virtuale su Instagram, Ready Player Me e Roblox. "È un'apertura che va al di là dei confini della città, verso tutto il mondo, un Carnevale che si mette a disposizione dei giovani" ha detto Alberto Bozzo, direttore sviluppo mercati di Vela. Saranno sei i filtri disponibili per le maschere: colombina, pantalone, bauta, medico della peste, fenice e l'original sign, cioè quella che caratterizza il carnevale veneziano diretto da Massimiliano Checchetto. Ugualmente, il Metaverso si arricchirà di alcune maschere come: Colombina, Arlecchino (anche in versione gold), Colombina (anche in versione gold) e Original Sign. "Dobbiamo guardare al futuro - ha detto il sindaco Luigi Brunaro - Spero che questo sia solo l'inizio anche in termini di costumi. Dobbiamo insistere che il nostro reale è importante, ma analizzando anche altro, il mondo cambia, è importante continuare a raccontare la fisicità". (ANSA).