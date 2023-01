A4: Fedriga, via a cantiere rotatoria Palmanova, opera storica

(ANSA) - TRIESTE, 30 GEN - "La sinergia e la collaborazione tra la Struttura commissariale per l'emergenza della A4 e la concessionaria Autovie Venete hanno consentito di anticipare la realizzazione di un'opera attesa da molti anni: la rotatoria che sorgerà al posto dell'incrocio semaforico tra le strade regionali 352 e 126 e il casello di Palmanova della A4". A darne notizia il governatore del Fvg Massimiliano Fedriga e il vicegovernatore Riccardo Riccardi.

Con la sottoscrizione del contratto per l'esecuzione dei lavori da parte del Commissario delegato per l'emergenza A4 col raggruppamento costituito da Adriastrade srl e Impresa Coletto srl, le opere cominceranno tra fine febbraio e inizio marzo e dureranno 8 mesi. Il quadro economico ammonta a 3,3 mln euro.

L'intervento è compreso nel piano economico finanziario di Autovie Venete e si inserisce tra quelli attratti alla competenza del Commissario delegato per l'emergenza della A4.

"La modifica dell'intersezione consentirà di migliorare significativamente le condizioni di traffico legate attualmente al congestionamento di un nodo stradale che è di rilevanza regionale: non interessa solo i comuni su cui insiste l'opera (Palmanova e Bagnaria Arsa), ma un territorio molto più esteso servito dalle regionali 352 e Ud 126 e le viabilità collegate" hanno sottolineato Fedriga e Riccardi.

Oltre all'esecuzione della rotatoria a raso, i lavori prevedono la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione, posa di nuovi pannelli a messaggio variabile a servizio dell'autostrada, allungamento dell' attraversamento idraulico della regionale Ud 126 da parte della roggia Taglio, rilocazione dei servizi pubblici interrati interferenti coi lavori e la realizzazione di una pista ciclabile lungo la regionale 352. (ANSA).