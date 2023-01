Pallavolo: 3-0 a Milano, Conegliano vince la Coppa Italia donne

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - L'Imoco Conegliano ha vinto la Coppa Italia 2023 di pallavolo femminile, battendo 3-0 (25-17; 25-23; 25-19) la Vero Volley Milano in finale alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Per la squadra veneta è la quarta vittoria consecutiva nella manifestazione, la quinta in totale e il terzo trofeo stagionale dopo la Supercoppa e il Mondiale per Club.

Milano ha combattuto nei due set iniziali, prima della resa nella terza frazione sotto i colpi delle venete guidate da Isabelle Haak, mvp con 23 punti e il 54% dal campo, accompagnata dalle americane Plummer e Cook (20 punti in coppia), dalle accelerate di Lubian e dai muri di Squarcini. Milano, nonostante un'ottima Jordan Thompson, con 17 punti, ha pagato la minor efficienza in ricezione (65% contro 43%) e in attacco (40% contro 22%). "La soddisfazione è enorme. Ieri non ero contento della prestazione ma credo che oggi abbiamo fatto una bella partita e ci siamo meritati il trofeo giocando una bella pallavolo - ha commentato il coach delle trevigiane, Daniele Santarelli -. Sono molto felice per i tifosi, è una bella festa per tutti. E' la quarta Coppa Italia di fila, vuol dire che stiamo facendo un grande lavoro. Sono orgoglioso dello staff e della squadra".

