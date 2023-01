Covid: Veneto, contagi in calo, 396 positivi ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 29 GEN - Dati Covid in calo in Veneto, con 396 positivi registrati nelle ultime 24 ore. I decessi sono 4.

Lo riferisce il bollettino odierno della Regione. Il totale delle infezioni dall'inizio della pandemia sono 2.675.691, quello delle vittime sale a 16.563.

I soggetti attualmente positivi sono 16.591 (- 510). Quanto all'occupazione dei reparti ospedalieri, scendono a 964 (-14) i pazienti ricoverati in area non critica, mentre sono 44 (+2) i malati in terapia intensiva. (ANSA).