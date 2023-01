Nordio, Italia è il Paese dove le leggi si contraddicono

"Abbiamo un paese, l'Italia, dove le leggi si contraddicono e per ubbidire a una legge ne devi violare altre. È necessario avere un tribunale nel nostro paese, con servizi igienici, ma abbiamo una città dove non è possibile realizzarli". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, partecipando all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Venezia.

Nordio ha risposto alle richieste avanzate dalla Corte d'Appello veneziana ricordando che "Venezia è unicum nella storia, una città paralizzata da vincoli". Il ministro, che proprio a Venezia ha lavorato come magistrato per oltre 40 anni, ha raccontato un episodio risalente al 1993 quando era sostituto procuratore: "Questo tribunale fu chiuso - ha raccontato -perché era completamente contrario alle norme di legge esistenti, prima di tutto quelle antincendio. Fu difficile trovare una sede provvisoria, e dopo molte difficoltà fu trovato un palazzo che per le sue caratteristiche poteva essere adatto.

Ad un certo punto ci accorgemmo però che non c'erano i servizi igienici, che sono previsti dalla legge. L'architetto del Comune con grande intelligenza progettò una soluzione temporanea, ma poi arrivò il veto delle belle arti e sovrintendenza".

"Non vi dirò che soluzione che abbiamo trovato perché non consona alla sacralità di questa sede" ha infine chiosato.

