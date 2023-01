Denunciati 2 promotori del gruppo no-vax 'guerrieri ViVi'

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - La Polizia di Genova, dopo le indagini che un anno fa avevano portato alla denuncia di 24 appartenenti al gruppo no vax-no green pass "guerrieri ViVi", ha condotto perquisizioni a Brescia, Verona e Matera, delegate dalla Dda della Procura della Repubblica di Genova a carico di tre persone, di cui due ritenute le promotrici del sodalizio.

L'accusa è associazione segreta e istigazione all'interruzione di un servizio di pubblica necessità. Il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica ligure ha identificato i capi dell'organizzazione dopo mesi di indagini informatiche. In fase di oscuramento i loro canali di comunicazione in rete. (ANSA).