Covid: Veneto, ieri 594 nuovi casi e 2 decessi

(ANSA) - VENEZIA, 28 GEN - Sono 594 i nuovi casi di Covid-19 (-15 rispetto al giorno prima) , e 2 le vittime, registrati ieri in Veneto. Il bollettino regionale porta i totali a 2.675.295 contagi e 16.559 decessi dall'inizio della pandemia. Sempre sotto quota 20 mila il dato relativo agli attuali positivi, ma in aumento che sono 17.101 (+740); scende l'occupazione dei reparti ospedalieri, con 978 pazienti in area non critica (-18) e sal di un'unità in terapia intensiva ora a 42 (+1). (ANSA).