Tumori: Padova, primo espianto tessuto ovarico in 14enne

E' stato eseguito in Veneto, al Centro di Procreazione Medicalmente Assistita di Padova il primo espianto di tessuto ovarico su una 14enne, malata di tumore. Si tratta di uno dei primi interventi in Italia di questo tipo. Le ultime linee guida dell'Aiom hanno inserito il tessuto ovarico tra le modalità di preservazione della fertilità, benché sia una tecnica sperimentale. Questa tecnica ad oggi ha consentito la nascita di poche migliaia di bimbi, ma tutti sani, e senza alcun rischio per le mamme. Un grande vantaggio del tessuto ovarico è rappresentato dal fatto che una volta reimpiantato inizia a funzionare producendo ormoni, proprio come l'ovaio, per cui potenzialmente ripristina la fertilità naturale, ma anche la funzione endocrina, riducendo i sintomi da menopausa e i rischi, ad esempio di osteoporosi. L'intervento è praticato in laparoscopia; ogni reimpianto può durare di media 5 anni.

L'spianto di tessuto ovarico in pazienti malate - sottolinea Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità della Regione Veneto "apre una strada importante per la preservazione della fertilità, un percorso che nella regione ha raggiunto l'avanguardia ponendosi tra i primi centri in Italia". (ANSA).