Laura Pausini, raddoppia data anteprima World Tour a Venezia

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - A solamente un'ora dall'apertura delle date dell'Anteprima World Tour in Piazza San Marco e Plaza de España, considerata la grande richiesta dei biglietti per la data di Venezia, Laura Pausini raddoppia il suo appuntamento: sabato 1 luglio in Piazza San Marco.

La cantante italiana più amata e ascoltata nel mondo torna, a distanza di cinque anni dal suo ultimo concerto live, a riabbracciare quel pubblico che l'ha amata e le ha permesso di raggiungere mai raggiunte prima per una donna italiana nella musica.

"Tornare mi fa sentire più carica che mai, sto preparando un concerto davvero molto speciale e dedicato alla città di Venezia e alla mia musica, grazie per questo amore che mi state dimostrando!".

I biglietti della nuova data sono disponibili tu Ticketone e Ticketmaster.

GLI APPUNTAMENTI.

30 giugno 2023 - Venezia @ Piazza San Marco.

1 luglio 2023 - Venezia @ Piazza San Marco.

21 luglio 2023 - Siviglia @ Plaza De España. (ANSA).