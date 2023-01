Prada: parte l'Asilo della Laguna, Venezia a difesa del mare

Parte, in occasione Giornata Internazionale dell'Educazione, il L'Asilo della Laguna con la prima outdoor education experience per i bambini delle scuole materne di Venezia.

L'iniziativa, presentata lo scorso maggio, si colloca all'interno di Sea Beyond, un progetto condotto dal gruppo Prada e dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'Unesco dal 2019 per promuovere l'educazione alla preservazione del mare e delle sue risorse.

La giornata ha visto sull'isola di Torcello i primi 40 alunni delle sei scuole aderenti al progetto impegnati attività all'aria aperta. Come loro altri bambini esploreranno spiagge e impareranno, attraverso il disegno, giochi di collaborazione e piccoli esperimenti scientifici, a riconoscere e valorizzare l'habitat lagunare, per diventare un giorno 'ambasciatori' e 'portavoce' di questo patrimonio.

"Sono orgoglioso di partecipare a questa prima giornata insieme ai bambini di Venezia. Ci auguriamo che l'Asilo della Laguna continui a crescere e che un numero sempre più ampio di piccoli esploratori e di famiglie voglia farne parte. Il nostro desiderio è di riuscire a sviluppare ulteriormente il progetto nel tempo e di estenderlo anche ad altre città in futuro", ha dichiarato Lorenzo Bertelli, head of Corporate social responsibility del gruppo Prada. (ANSA).