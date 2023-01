Meteo: acqua alta a Venezia, attivato il Mose

(ANSA) - VENEZIA, 22 GEN - A Venezia nuova acqua alta sul medio mare oggi, e per il secondo giorno consecutivo è stato utilizzato il Mose, il sistema di paratoie mobili disposte alle bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia. Alle ore 9.00 sono stati registrati 114cm in mare all'altezza della bocca di porto del Lido; 4cm in più riapetto al limite di un metro che non prevede l'utilizzo del Mose. Secondo i dati del Centro maree del Comune in laguna l'acqua alta è stata bloccata tanto che alla Punta della Dogana, davanti a San Marco, l'acqua ha raggiunto solo gli 80cm. La città storica quindi è rimasta asciutta nell'arco di tempo di crescita e reflusso della marea in mare. Prevista nuova acqua alta intorno a mezzanotte, tra i 105 e i 110cm con alta probabilità di utilizzo del Mose. (ANSA).