Maltempo: sulle Dolomiti venete rischio valanghe marcato

(ANSA) - BELLUNO, 22 GEN - E' di grado '3' marcato su una scala fino a '5' il pericolo valanghe sulle Dolomiti del Veneto.

Lo rende noto l'Agenzia reguionale per l'ambiente (Arpav). Il vento forte da Nord-Est continua a determinare una significativa redistribuzione della neve caduta la scorsa settimana e oltre il limite del bosco sono presenti diffusi depositi di neve ventata in tutte le esposizioni. Già nella giornata di sabato sono stati segnalati anche alcuni distacchi di valanghe a lastroni di neve ventata sia provocate che spontanee. Oltre il limite del bosco il pericolo di valanghe continua a rimanere marcato così come nei luoghi sottovento come conche e impluvi ma anche in zone con cambi di pendenza specie in prossimità di creste e forcelle. I distacchi saranno possibili anche in profondità per la presenza di strati deboli perché non ancora 'ancorati' a quelli precedenti. Lungo i pendii ripidi estremi sottovento, l'Arpav non esclude distacchi spontanei per sovraccarico di neve ventata. (ANSA).