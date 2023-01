Bullismo: vessava ragazzino, identificato 16 enne a Vicenza

(ANSA) - VICENZA, 22 GEN - La Polizia di Vicenza ha identificato un ragazzo di 16 anni che, tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, si sarebbe reso protagonista di atti di bullismo, aggredendo violentemente in due occasioni un coetaneo, fatti poi denunciati in Questura il 12 novembre. E' stata proprio la vittima a riconoscere il protagonista degli episodi.

A quel punto la madre, che l'aveva accompagnato a scuola, si è rivolta ad una pattuglia della Squadra Volanti, presente sul posto nell'ambito dei servizi di prevenzione. Gli agenti, su segnalazione del genitore e dopo aver ascoltato il racconto della vittima, hanno proceduto al controllo di un gruppetto di ragazzini identificando il presunto autore degli atti di bullismo, il 16enne è stato accompagnato in Questura, dove è poi giunta madre, avvisata di quanto stava accadendo. A quest'ultima, al termine degli atti di polizia giudiziaria, è stato affidato il ragazzo per fare rientro a scuola.