Dylog Italia acquisisce la maggioranza di Easyone Software

(ANSA) - TORINO, 20 GEN - Il Gruppo Dylog ha acquisito la maggioranza di Easyone Software, società di sviluppo software di Noventa di Piave (Venezia) con una forte specializzazione nei processi di marketing, vendita e post-vendita delle aziende.L'operazione ha l'obiettivo di rafforzare ulteriormente l'offerta di Dylog nello sviluppo di soluzioni Crm per i propri clienti, ambito strategico e sempre più rilevante nell'attuale mercato.

Easyone, nata nel 2005 in Veneto, progetta e commercializza direttamente la propria soluzione Crm per il mercato italiano, sviluppando integrazioni con i più diffusi gestionali e servendo più di 1.500 clienti. "Il nostro team è composto da professionisti, esperti e consulenti con esperienza ventennale nello sviluppo di progetti Crm - spiega Lorenzo Brollo, Amministratore delegato di Easyone Software - e l'ingresso nel Gruppo Dylog ci consentirà di contribuire in modo significativo al processo di Digital Transformation che stanno vivendo le aziende italiane". "L'acquisizione di Easyone - aggiunge - Rinaldo Ocleppo, presidente di Dylog Italia Spa - costituisce un tassello importante nella nostra strategia di supporto delle imprese italiane attraverso lo sviluppo di software e servizi di valore. La soluzione Crm di Easyone si differenzia sul mercato per facilità d'uso, elevata configurabilità ed accessibilità e ci consentirà di continuare a crescere e rafforzare la nostra presenza nel mercato delle pmi". (ANSA).