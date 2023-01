Maltempo: in Veneto piogge sparse, neve a fondo valle

Cielo coperto in tutto il Veneto, con piogge sparse e di breve intensità, mentre la neve è presente a fondovalle e in alta quota. Prevalgono in generale sulla regione le nubi, con alcune modeste precipitazioni, nevose fino a quote piuttosto basse. Il tempo in montagna mantiene condizioni di variabilità associate, appunto, a qualche precipitazione molto modesta, eventualmente nevosa fino a fondovalle. Le temperature nelle prossime ore tenderanno a diminuire e si porteranno su valori inferiori alle medie del periodo soprattutto nei valori massimi. Come previsto il limite delle nevicate in genere sarà a fondovalle sulle zone montane dell'interno e a quote collinari su quelle esposte alla pianura, ma sulle zone pianeggianti saranno probabili comunque vari fenomeni anche a carattere almeno parzialmente nevoso, con locali modesti accumuli. Tra le più note località montane venete, si rileva che nel bellunese, a Cortina d'Ampezzo (1.65 metri) la neve fresca ha raggiunto i 5 cm, e ad Auronzo (870 mt) i 4 cm, mentre nel vicentino ad Asiago (990 mt) i 5 cm e sul Monte Baldo (1.751 mt), nel veronese, i 10 cm. La marea in laguna è sostenuta e le previsioni sono per una massima di 95 cm alle 21.55 di oggi. (ANSA).