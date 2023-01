Maltempo: in Veneto piove ovunque, attesa per acqua alta Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 17 GEN - Il maltempo imperversa in Veneto con pioggia diffusa e qualche spolverata di neve in montagna.

C'è attesa a Venezia per gli sviluppi dell'acqua alta prevista in la 100 cm. sul medio mare nella tarda serata di oggi ma in evoluzione per i giorni successivi.

La probabilità di pioggia - secondo l'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto (Arpav) - nel complesso è medio-bassa (25-50%), per fenomeni da locali a temporaneamente sparsi e generalmente modesti. Il limite delle nevicate è sceso al fondovalle a cominciare dai 400-700 metri di quota ma con possibile ulteriore abbassamento fino alle colline pedemontane.

Le precipitazioni nevose registrate nella notte vanno dai 2-5 centimetri fino ai 10 sulle cime dolomitiche. Le temperature minime sono al di sopra della media stagionale con Belluno 2 gradi, Verona 4, Treviso 6, Vicenza 6, Padova 6, Rovigo 6, Venezia 6.

Gli sbalzi termici sconsigliano lo sci fuoripista in montagna, anche se il pericolo valanghe va da moderato '2' a marcato '3' su una scala fino a '5'. Il problema è che la neve portata dal vento che si accumula non è stabile rispetto al manto preesistente. (ANSA).