Elezioni: Possamai candidato sindaco Pd a Vicenza

Giacomo Possamai, capogruppo del Partito Democratico in Regione Veneto, ha annunciato la sua discesa in campo come candidato sindaco per la città di Vicenza durante una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina nel quartiere San Bortolo.

Nel corso della presentazione, il capogruppo dei dem in Regione ha spiegato di aver dedicato tutta la sua attività politica a Vicenza, alla città che ama spiegando di non potersi tirare indietro di fronte a questa sfida. La notizia era nell'aria da tempo ma solo oggi diventa ufficiale. (ANSA).