Covid: Veneto, ieri 829 nuovi contagi e 9 vittime

(ANSA) - VENEZIA, 14 GEN - Sono 829 i casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, e 9 le vittime, per un totale di 2.666.105 contagi e 16.457 morti dall'inizio della pandemia.

Scendono drasticamente gli attuali positivi, che sono 20.575, -4.597 rispetto alle 24 ore precedenti. Calano (-116) i ricoveri in area non critica, che sono 1.332, mentre risalgono lievemente (+4) quelli in terapia intensiva, che sono 75. (ANSA).