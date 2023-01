Valanga a Cortina, morta una maestra di sci

E' deceduta la scorsa notte, all'ospedale di Treviso, la donna rimasta coinvolta ieri, con il compagno, in una valanga caduta nelle vicinanze del rifugio "Nuvolau", a Cortina d'Ampezzo (Belluno).

La vittima, Giulia Ramelli, 34 anni, di Mestre (Venezia), era una maestra di sci esperta, iscritta al Collegio regionale del Veneto. Durante l'escursione scialpinistica assieme a Piero Paccagnella, anch'egli di Mestre, ingegnere e direttore di esercizio della funivia in Tofana e in Marmolada, era rimasta sepolta sotto due metri di neve dalla valanga sotto il rifugio Nuvolau. Estratta dal Soccorso Alpino e trasportata in elicottero all'ospedale di Treviso, era stata giudicata in gravissime condizioni dai medici. Nella notte il decesso.