Covid: Veneto, ieri 1.208 nuovi casi e 8 vittime

(ANSA) - VENEZIA, 12 GEN - I casi di Covid in Veneto nelle ultime 24 ore sono 1.208 per un totale da inizio pandemia che sale 2.664.353. Il numero delle vittime è 8 per un totale di 16.440. Lo rileva il bollettino regionale. Prosegue il calo dei malati attuali, che sono 26.561, 4.078 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. In area medica sono ricoverate 1.503 persone in terapia intensiva in 74. (ANSA).