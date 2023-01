E' morto Achille Mauri, presidente Messaggerie Italiane

(ANSA) - TRIESTE, 11 GEN - E' morto Achille Mauri, presidente di Messaggerie Italiane e della Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri, "straordinario uomo di cultura, di cuore e di spirito", come riporta un tweet della Scuola per librai Umberto e Elisabetta Mauri. "Mancherà tantissimo. Ciao Achille, grazie di tutto", si conclude il post. Aveva 83 anni.

Figlio di Umberto Mauri e di Maria Luisa Bompiani (sorella di Valentino) era ricoverato da giorni in Argentina, nell'ospedale di Rosario.

Cresciuto in un ambiente di cultura con la famiglia protagonista dell' editoria italiana, Mauri ha trascorso una vita tra libri, arte e viaggi.

Nato a Rimini, sarà ricordato alla prossima (la 40/a) edizione del Seminario della Scuola per librai che si terrà alla Fondazione Cini di Venezia dal 24 al 27 gennaio. (ANSA).