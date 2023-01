Università:al via a Venezia la lezione 0 sulla sostenibilità

(ANSA) - VENEZIA, 10 GEN - Arriva, all'università veneziana di Ca' Foscari, la 'Lezione Zero sulla sostenibilità', un insegnamento sperimentale che interesserà le iscritte e gli iscritti ai Corsi di Laurea triennali dell'a.a. 2022/23.

Fra i primi Atenei d'Italia nell'adozione di politiche e di azioni per promuovere la sostenibilità, l'ateneo lagunare introduce quindi un'ulteriore opportunità per formare i propri studenti e le proprie studentesse su un tema così cruciale e urgente a livello globale La sperimentazione comincerà nel secondo semestre dell'anno accademico in corso, con la partecipazione di 50 studentesse e studenti di corsi di laurea triennale, cui verranno trasmesse conoscenze di base sui temi dello sviluppo sostenibile, incentivando l'elaborazione di un pensiero critico e di comportamenti responsabili.

La 'Lezione Zero sulla sostenibilità' sarà inserita nel Piano di Studio come corso a scelta, per un totale di sei Cfu, e sarà composta da una serie di lezioni sulle tematiche dell'Agenda 2030 (economia, ambiente, etica, società) che si svolgeranno in presenza, sia all'interno degli insegnamenti già erogati nel secondo semestre sia anche attraverso lezioni specifiche.

Per la Rettrice Tiziana Lippiello: "a questo progetto, nato nell'ambito della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, l'ateneo ha aderito con entusiasmo, raccogliendo anche la richiesta, avanzata dalla componente studentesca cafoscarina, di prevedere tra gli insegnamenti l'erogazione di crediti formativi sulle tematiche legate all'Agenda 2030 dell'ONU". (ANSA).