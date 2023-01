Autovie Venete: concessione a Alto Adriatico da giugno

E' il primo giugno la data prevista per il passaggio della concessione autostradale da Autovie Venete alla Newco Alto Adriatico, con il relativo trasferimento del personale. Lo ha confermato oggi il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, durante un'informativa davanti alla IV Commissione del Consiglio regionale.

"Finalmente si è sbloccato, con la registrazione di fine novembre alla Corte dei Conti, l'iter e possono scattare i 120 giorni per il passaggio della concessione; ipotizziamo di fare tutte le procedure in questi 120 giorni e procedere anche con la liquidazione dei privati entro il primo giugno", ha spiegato Fedriga a margine dell'audizione. "Da quella data dovrebbe essere operativa la nuova società: questo ci permette di poter attivare le nuove linee di credito con Bei e Cdp per proseguire i lavori. Già oggi come Regione abbiamo anticipato sia 100 mln di euro per agevolare questo passaggio sia le risorse per i cavalcavia del tratto di A4 fino ad Alvisopoli".

Facendo il punto sulle opere già realizzate per la terza corsia in A4, del valore complessivo di 1 miliardo, Fedriga - che è anche commissario straordinario dell'opera - ha spiegato che "a metà anno è prevista, in anticipo" di sei mesi, "la fine dei lavori tra Alvisopoli e Portogruaro", mentre per quanto riguarda gli interventi ai caselli autostradali del Lisert, dove c'è stata "la risoluzione del contratto", e di Redipuglia, "cercheremo di anticipare" i tempi "rispetto alle previsioni, ma come struttura commissariale abbiamo dato priorità in questo momento alla tratta con maggiore incidentalità", ovvero quella del Veneto. (ANSA).