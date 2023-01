Newco Alto Adriatico a giugno subentrerà ad Autovie Venete

Entro giugno sarà operativa la Newco Autostrade Alto Adriatico che manderà in liquidazione Autovie Venete. Domani, in IV Commissione del Consiglio Fvg il governatore, Massimiliano Fedriga, e il vice, soggetto attuatore della terza corsia, Riccardo Riccardi, illustreranno le ultime tappe che porteranno al passaggio di consegne.

Oggi il quotidiano friulano Messaggero Veneto ricorda la recente registrazione da parte della Corte dei conti del terzo atto aggiuntivo alla convenzione con Autovie Venete e del decreto interministeriale di approvazione dell'Accordo di cooperazione firmato da ente concedente, Ministero dei Trasporti e dalle Regioni Fvg e Veneto (che detengono rispettivamente 67 e 33%), e dalla Newco. Il Messaggero Veneto sottolinea che ora oltre alla riorganizzazione del personale, andrà stabilito (e versato) il valore di subentro. Solo dopo Autovie trasferirà ad Alto Adriatico il ramo d'azienda per la concessione autostradale, per poi essere messa in liquidazione. Riccardi segnala che la Newco sarà una delle poche società a partecipazione pubblica a gestire una concessione autostradale.

Parallelamente prosegue il completamento della terza corsia il cui investimento complessivo è di circa due miliardi di euro.

(ANSA).