Covid: Veneto, ieri 384 nuovi casi e un decesso

Sono 384 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nella giornata dell'Epifania, con un decesso; il totale dei contagi a livello regionale è di 2.657.870, quello dei morti è 16.381.

I positivi ufficiali in isolamento sono 36.998, 69 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Nei reparti ospedalieri aumentano leggermente (+8) i ricoveri in area non critica, che sono 1.544, mentre restano invariati (74) quelli in terapia intensiva. (ANSA).