Auto: Villorba Corse pronta ad un raddoppio nel 2023

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Villorba corse e tutto il gruppo SVC si presenta al via della stagione 2023 con rinnovate ambizioni sportive ed aziendali e con una struttura più forte, più snella e pronta a raccogliere le future nuove sfide che saranno molteplici e che torneranno ad impegnare al 100% il team trevigiano.

Il team principal Amadio, da 23 anni al timone della longeva realtà italiana, anche nella pausa natalizia è rimasto operativo nel quartier generale continuando a lavorare sulla riorganizzazione di tutte le attività e spiega: -"Chiudiamo un 2022 certamente proficuo, che sebbene con programmi sintetizzati, ci ha consentito di attuare una profonda riorganizzazione interna che dopo oltre 20 anni di attività sportiva ad alti livelli, oltre che necessaria si è dimostrata doverosa. Ci siamo volutamente concentrati su pochi e mirati programmi in pista cercando di destinare e di recuperare risorse continue per il potenziamento ed il preciso riassetto della struttura. Sono personalmente soddisfatto del lavoro che tutto il mio staff ha portato avanti nel 2022 e credo che Villorba Corse e tutto il gruppo SVC si presenti ai nastri di partenza della stagione 2023 più forte da un punto di vista aziendale e sicuramente più motivato e determinato nei programmi 2023. Si tratta di un nuovo anno zero, sono state scritte pagine importanti di storia nel motorsport ed abbiamo completato il primo grande volume".

I programmi 2023 vedranno un potenziamento dell' attività sportiva nel settore granturismo che ha visto Villorba Corse protagonista per anni in vari contesti, dove continuerà ad essere coinvolta in vari livelli e diverse collaborazioni.

"Amplieremo il lavoro con Porsche raddoppiando l' impegno del Carrera Cup Italia e ci piacerebbe fare anche qualche piccola esperienza nel Porsche Super Cup - continua Amadio - Abbiamo chiesto educatamente il permesso , spero che ci arrivi un invito. Sbarcheremo anche nel Lamborghini Super Trofeo che ci permetterà di tornare a calcare le piste internazionali dopo un anno di assenza".

Rimane l'obiettivo di tornare nell' endurance che conta. Amadio e lo staff stanno lavorando a un paio di possibili opzioni … (ANSA).