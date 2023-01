Simbolo no-vax tracciato all'ingresso della Cisl di Treviso

(ANSA) - TREVISO, 04 GEN - Una "W" cerchiata, simbolo di un movimento no-vax già autore di numerosi gesti vandalici contro sedi istituzionali e sindacali, è stato tracciato da ignoti la scorsa notte, con vernice spray di colore rosso, all'esterno della sede territoriale della Cisl di Treviso Belluno, a Treviso.

Dell'episodio è stata informata la sezine Digos della questura di Treviso. "Non ci faremo intimidire da questi gesti vigliacchi - è la reazione del segretario generale, Massimiliano Paglini - ma continueremo ad agire lungo la strada della ragione e del rispetto. Non esistono pandemie orchestrate dall'alto, ma dei folli che hanno perso il contatto con la realtà".

Per il presidente del Veneto, Luca Zaia, "non è la prima volta e, purtroppo non sarà nemmeno l'ultima, in cui diventiamo testimoni di gesti ingiustificati e gravissimi di chi, ancora oggi, si ostina a negare la realtà dei fatti, in questo caso sulla pandemia mondiale del Covid-19". (ANSA).