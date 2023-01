Rugby: A Capuozzo premio 'Rugbista dell'Anno' 2022

(ANSA) - ROMA, 01 GEN - Non poteva essere altrimenti, viste le magie con la maglia azzurra che l'hanno fatto eleggere da 'World Rugby' giocatore emergente dell'anno. Ange Capuzzo (talento che gioca nel Top 14 francese, a Tolosa) è il rugbista italiano dell'anno anche per 12 allenatori delle squadre di Urc e Top 10 che l'hanno votato con un plebiscito nella 18/a edizione del referendum indetto dal 'Gazzettino'. L'estremo-ala della nazionale, con 69 voti, succede a Paolo Garbisi e lo precede nella classifica di quest'anno: il campione di Francia con il Montpellie ha ottenuto 41 preferenze. Sul terzo gradino del podio Lorenzo Cannone (Benetton, 23 voti). Quarto e quinto Manuel Zuliani e Ignacio Brex, rispettivamente con 16 e 15 voti.

Ogni allenatore ha espresso 5 preferenze su una rosa di nomination fra giocatori italiani e giocatori stranieri che militano nelle formazioni italiane. Poteva aggiungere un nome, ma non poteva votare suoi giocatori.

Nell'albo d'oro iniziato nel 2005 figurano 4 volte Sergio Parisse (il più titolato), 2 volte Martin Castrogiovanni e Jake Polledri più altri 9 rugbisti con un titolo a testa. (ANSA).