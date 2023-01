Bimbo 8 anni sommerso da neve caduta dalla baita, salvato

(ANSA) - FALCADE, 01 GEN - Disavventura in montagna oggi per un bambino di 8 anni che, mentre si trovava vicino ad una vecchia malga a Passo Valles (Belluno), è stato investito dalla massa di neve scivolata all'improvviso dal tetto. Il bimbo si era avvicinato al fabbricato per vedere se vi fossero animali all'interno. Il padre ed alcuni amici si sono messi subito a scavare nella neve e sono riusciti ad estrarre il ragazzino, cosciente e pressochè illeso. L'allarme al 118 è scattato intorno alle 14.30: mentre il padre e le altre persone prestavano i primi soccorsi al bambino, sul posto sono giunte tre motoslitte - del Soccorso alpino della Val Biois, degli Impianti Falcade Col Margherita e del Soccorso piste della Polizia - oltre all'elicottero del Suem di Pieve di Cadore atterrato nelle vicinanze. Per fortuna, a parte lo spavento, il bambino era illeso, pur lamentando dolore ad una caviglia.

(ANSA).