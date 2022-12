Fiere: a Padova tornano 'I Gatti più belli del mondo

(ANSA) - PADOVA, 28 DIC - Tornano, dopo tre anni di stop a causa pandemia, 'I Gatti più belli del mondo'. Sabato 14 e domenica 15 gennaio appuntamento imperdibile con l'Esposizione Internazionale Felina organizzata dal Club Felino di Verona dell'Enfi- Ente Nazionale Felinotecnica Italiana. La città patavina vedrà arrivare centinaia di esemplari da tutta Italia e non solo, pronti a sfilare lo scettro alla reginetta in carica: Ginette, la Blu di Russia incoronata a Verona. Una grande festa dedicata all'animale domestico più amato di sempre che prende il via con il contest per i mici di casa.

In Fiera a Padova, appassionati e curiosi potranno vedere dal vivo decine di razze differenti, dai giganti Maine Coon all'affascinante Bengala. Conoscere particolarità e carattere di ogni micio. Scoprire come comunicare con loro, dalla posizione delle vibrisse, i baffi che si trasformano in veri e propri radar, ai movimenti delle orecchie o all'apertura di occhi e pupille. Vedere come gli amici a quattro zampe vengono curati.

Tante le curiosità, dal 'trucco e parrucco', ai vizi felini. Ma non solo, saranno presenti anche veterinari e nutrizionisti ai quali chiedere informazioni per un viaggio a 360 gradi nel mondo dei gatti. (ANSA).