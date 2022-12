Nevica in Veneto, imbiancate anche Belluno e Feltre

(ANSA) - VENEZIA, 09 DIC - L'ondata di maltempo che dalla serata di ieri imperversa in tutto il Veneto si sta tramutando in abbondanti nevicate, non solo in quota ma anche nelle località più basse, visto che già questa mattina alle 8, secondo il bollettino dell'Arpav, Belluno e altri centri della stessa provincia come Feltre e Arsiè risultavano tutti innevati. Le precipitazioni nevose più cospicue si stanno registrando sulle Dolomiti: nei comprensori sciistici sopra i 1500-1600 metri lo strato di neve era già vicino o superiore al mezzo metro.

Nevicata in atto anche a Cortina, Falcade, Arabba ed Agordo.

(ANSA).