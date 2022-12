Tentano rapina in un bar a Venezia, bloccati tre minorenni

(ANSA) - VENEZIA, 08 DIC - I Carabinieri di Venezia hanno bloccato 3 ragazzi extracomunitari minorenni che, entrati in un bar, hanno tentato di rapinare un avventore. L'uomo, un signore di 65 anni, si è rifiutatato di consegnare il denaro; uno dei ragazzi ha quindi estratto dalla tasca uno spray al peperoncino e lo ha rivolto verso il volto dell'uomo, indirizzando la sostanza urticante negli occhi. Nonostante il forte bruciore provato, l'uomo è riuscito inizialmente a bloccare uno degli aggressori che si è liberato solo grazie ad un secondo uso dello spray. Scoraggiati forse dalla sua tenacia dell'aggredito, i ragazzi si sono così dati alla fuga in direzione della stazione ferroviaria. La repentina chiamata da parte dell'aggredito al 112 ha tuttavia permesso di fermare i ragazzi anche grazie all'intervento di altre forze di Polizia, Polizia ferroviaria e Polizia locale, mentre i Carabinieri nel frattempo erano intervenuti presso il bar, dando supporto alla vittima. I ragazzi sono stati portati in caserma e perquisiti dai militari, che hanno rinvenuto lo spray al peperoncino utilizzato poco prima e un passamontagna nero. Dei tre, due sono stati portati al carcere minorile, uno invece è stato denunciato in stato di libertà. (ANSA).