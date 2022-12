Covid: Veneto, ieri 4.957 nuovi casi e 13 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 07 DIC - Sono stati registrati 4.957 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Veneto ( contro i 6.562 precedenti) per un totale di 2.578.712 da inizio pandemia. Vi sono anche 13 decessi, che portano a un totale di 16.038.

Salgono a 61.850 (+93) i positivi ufficiali, mentre negli ospedali vi sono 1.543 ricoverati (+38) ricoveri in area medica, e 65 (+1) in terapia intensiva. (ANSA).