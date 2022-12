Sci: manca la neve, slitta apertura impianti Marmolada

(ANSA) - BELLUNO, 06 DIC - L''imbiancata delle scorse ore potrebbe non bastare per far aprire la stagione dello sci sulla Marmolada, dopo lo stop imposto dalla tragedia del 3 luglio scorso che costò la vita a 11 alpinisti travolti da una massa di ghiaccio e pietre.

Niente Ponte dell'Immacolata sulla neve, quindi, per quanti speravano di lanciarsi lungo le piste del comprensorio. A modificare le date di apertura delle strutture è stato nelle ultime ore il Consorzio Dolomiti Superski. Al momento slitta al 22 dicembre l'utilizzo delle tre funivie che portano al ghiacciaio. Attivi, invece, gli impianti del Falzarego e 5 Torri nel comprensoroio di Cortina. (ANSA).