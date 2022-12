A Verona nuovo ingresso alla Casa di Giulietta

(ANSA) - VERONA, 06 DIC - Da oggi a Verona l'ingresso al cortile e alla Casa di Giulietta è dal Teatro Nuovo, in piazzetta Navona. L'amministrazione comunale ha disposto la segnaletica nei pressi del sito e aggiornato le indicazioni su Google Maps, per indirizzare direttamente i visitatori al nuovo accesso. E all'interno del Teatro si trova un percorso ad hoc che accompagnerà il pubblico al Foyer da cui si accederà al Cortile. Una piccola grande 'rivoluzione', perché dopo molti anni di tentativi mette ordine all'ingresso del luogo di pellegrinaggio laico più visitato al mondo. Si tratta di una sperimentazione che proseguirà per tutto il periodo delle Festività, fino all'8 gennaio. (ANSA).