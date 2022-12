Natale: a Venezia acceso albero in Piazza San Marco

(ANSA) - VENEZIA, 02 DIC - A Venezia va in scena il Natale.

Questa sera, con una cerimonia musicale, alla presenza del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, c'è stata l'accensione del grande albero collocato in Piazzetta San Marco, tra Palazzo Ducale e la Biblioteca Marciana.

Un appuntamento tradizionale, promosso da Comune di Venezia e Vela Spa in partnership con il Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, riscaldato dalle voci del coro gospel Joy Singers, diretto dal Maestro Andrea D'Alpaos, che si è esibito con un repertorio dei brani natalizi più famosi.

"Sarà un Natale bello perché finalmente lo trascorreremo tutti insieme dopo due anni di pandemia, e prima ancora l'Acqua Granda, che ha colpito l'economia e la vita della nostra città - ha detto il sindaco Luigi Brugnaro - Con l'accensione dell'albero diamo un segnale di rinascita e di speranza a tutti.

Il mio pensiero oggi va alle vittime di Ischia, una tragedia che sottolinea l'urgenza di affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici che sono in corso. Venezia negli ultimi anni ha dimostrato di aver saputo affrontare grandi difficoltà e può essere d'esempio per tutti, da qui la volontà di candidare la nostra città come capitale mondiale della sostenibilità, che non è solo ambientale ma anche economica e sociale". (ANSA).