L'universo iniziatico di Hugo Pratt e Corto Maltese

(ANSA) - TRIESTE, 01 DIC - Hugo Pratt, Corto Maltese, esoterismo, Venezia, ma anche corti arcane, cavalieri erranti, gentiluomini di fortuna. Sono i temi della conferenza, aperta agli appassionati di Corto Maltese e di Hugo Pratt, in programma il 3 dicembre (h.18) a Palazzo Gradenigo a Venezia (online su www.studysociety.it).

L'evento, organizzato dalla Società internazionale di divulgazione Manlio Cecovini per gli studi sociali ed etici con il patrocinio di Fondazione Scozzese Triveneta, intende dare una visione privilegiata nel mondo di Hugo Pratt, leggendo tra i testi e i disegni, trovando percorsi e riflessioni capaci di leggere l'esoterismo presente nell'autore di Corto Maltese, personaggio che non si sottrae alla pena della strada, ma lo fa con ironia e disincanto, consapevole che l'iniziazione si realizza in sé stessi. A condurre il pubblico nell'universo iniziatico di Corto Maltese ideato e illustrato da Hugo Pratt sarà Umberto Longo, professore ordinario di Storia Medievale a La Sapienza di Roma, con la moderazione dello scrittore Peter Disertori.

"Tutta la vicenda di Corto Maltese - dice Longo - si può leggere come un ininterrotto percorso iniziatico attraverso le più svariate tradizioni disseminate ai quattro angoli del globo, incrociando alchimia, ermetismo, rosacrocianesimo, massoneria, cabala, sufismo. Venezia con il suo corredo di richiami all'altrove temporale attraverso il passato medievaleggiante e onirico e all'altrove spaziale come porta d'Oriente è parte integrante e intrigante di questo percorso". Ad aprire i lavori sarà Giuseppe Antonione, presidente della Società internazionale di divulgazione "Manlio Cecovini". (ANSA).